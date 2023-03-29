По сравнению с январем, за февраль в Витебской области сдали в 4 раза больше новых квартир

Ігар Арцюх • 29/3/23 15:48 • Эканоміка

524 новые квартиры были построены за первые два месяца 2023 года организациями всех видов собственности в Витебской области.



Напомним, что за январь сдали только 94 квартиры, таким образом, в феврале было сдано 430 квартир или 457% к уровню января.

При этом за январь февраль введено эксплуатацию 51 400 квадратных метров общей площади жилья (из них за январь — 17 000).

За этот же период в прошлом году было сдано 390 новых квартир общей площадью 40 000 квадратных метров. Таким образом, в 2023 году было построено на 34% больше квартир, а площадь сданного жилья больше на 28,5%.

С государственной поддержкой было построено 12 000 квадратных метров общей площади жилья, что составляет 23,3% от всего введенного в эксплуатацию. В прошлом году с господдержкой строилось 32% от всего жилья.