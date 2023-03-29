Утром в Витебской области ударят морозы, на дорогах будет гололедица. Оранжевый уровень опасности

Сяржук Серабро • 29/3/23 23:36 • Экалогія

30 марта, в ночные и утренние часы во многих районах Витебской области на дорогах ожидается гололедица. Объявлен оранжевый уровень опасности.



Это связано с тем, что в четверг произойдет резкое похолодание. В течение ночи температура атмосферного воздуха будет понижаться, а утром ожидается довольно крепкий мороз.

Согласно численным прогнозам погоды в Витебске утром ожидается до -10 °C, при этом ощущаться температура будет как -14 °C. А, например, в Городке прогнозируется до 16 градусов мороза, которые будут ощущаться как -19 °C, при этом в райцентре ожидается туман.