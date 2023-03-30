Четыре лесхоза задерживали перечисление в бюджет 290 тыс. руб. Вмешался КГК

ННВ • 30/3/23 17:03 • Экалогія

Дисненский, Суражский, Оршанский и Шумилинский лесхозы не перечислили в бюджет деньги за отпущенную древесину в установленный законодательством срок на сумму почти 290 000 рублей.



В этой связи четырем лесхозам КГК были выданы соответствующие рекомендации о погашении задолженности и неукоснительном соблюдении требований законодательства.

Кроме того, в ходе контрольных мероприятий в Городокском лесхозе установлено, что лесхозом не обеспечен вывоз с лесосеки 1300 кубометров лесопродукции, заготовленной более года назад.

В результате принятых мер вывезли уже более тысячи кубометров лесопродукции, продолжаются работы по вывозу оставшейся, виновные привлечены к ответственности. Вопрос вывоза всего объема древесины остается на контроле в Комитете области, сообщает пресс-служба ведомства.