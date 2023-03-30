Двина начала затапливать подворья в Верхнедвиске, приходится отселять людей

Сяржук Серабро • 30/3/23 16:24 • Экалогія

В Верхнедвинске уровень воды в Двине превысил опасно высокие отметки, там началось подтопление подворий.



По оперативным данным МЧС к утру 30 марта в результате подъема уровня воды произошли подтопления 5 частных подворий в райцентре. Из-за этого пришлось временно отселить 4-х человек (из них 1 ребенок), которые будут проживать у родственников.

Согласно неофициальной информации уровень воды в Двине в черте Верхнедвинска сейчас уже на метр превышает опасно высокую отметку, после которой начинается подтопление жилых помещений, которая для этого гидропоста составляет 840 сантиметров.

Погодные условия в третьей декаде марта способствовали увеличению интенсивности роста уровня воды на большинстве рек бассейна Двины. Суточный подъем уровня на главной реке достигал 122 сантиметров, а на ее притоках – 80 сантиметров, сообщает «Витебскоблгидромет».

Сейчас из-за похолодания интенсивность роста уровня воды снизилась, в Витебске она составляет примерно 30 сантиметров в сутки. До опасно высокой отметки (1020 сантиметров) остается около 190 сантиметров.