Лукашенко утвердил сроки проведения фестиваля «Славянский базар в Витебске»

ННВ • 30/3/23 22:43 • Культура

XXXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» официально пройдет с 13 по 16 июля.



Распоряжение, которым утверждены эти сроки проведения фестиваля 30 марта подписал лично Александр Лукашенко.

Как и несколько предыдущих лет, для иностранцев, у которых возникнет желание посетить мероприятия «Славянского базара в Витебске», это распоряжение предусматривает безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь из 73 государств.

Пропуском для безвизового пересечения белорусской границы для зарубежных граждан будет оригинальный или электронный билет на мероприятия фестиваля, проводимые на главной сценической площадке — Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск», сообщается на сайте president.gov.by.

29 марта стартовал второй тур продажи билетов на «Славянский базар», теперь в кассах и на электронных площадках должны быть доступны билеты уже на все проекты фестиваля, об этом пишет официальный сайт главного музыкального форума Беларуси.