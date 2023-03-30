В Витебске на «Range Rover Sport» упал кусок штукатурки с жилого дома, владельцу удалось отсудить компенсацию с ТСЖ

Іван Дзедушкін • 30/3/23 16:54 • Грамадства

Товарищество собственников дома №2 на улице Воинов-Интернационалистов в Витебске заплатит за ремонт «Range Rover Sport», на который упал кусок штукатурки — суд стал на сторону владельца внедорожника.



Согласно заявлению истца, 12 мая 2022 года с фасада этого дома на его дорогостоящий кроссовер обрушились части элементов штукатурной отделки, в результате чего были повреждены лобовое стекло, кузов, лакокрасочное покрытие капота и панель крыши на общую сумму 942 рубля 62 копейки (заключение сделало УП «Витебское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты».

Автовладелец просил суд взыскать с ТСЖ возмещение имущественного вреда в сумме 942,62 рубля, возмещение расходов по определению размера вреда в сумме 180 рублей, денежную компенсацию морального вреда в сумме 500 рублей и возмещение уплаченной государственной пошлины.

Представитель товарищества в судебном заседании заявленные исковые требования не признала, объяснив, что истом не представлено доказательств, свидетельствующих о повреждении принадлежащего ему автомобиля в результате ненадлежащего содержания ответчиком жилого дома.

Судом установлено, что 12 мая ОВД администрации Первомайского района зафиксирован факт повреждения принадлежащего ему автомобиля, находящегося возле дома №2 по улице Воинов-Интернационалистов. Свидетельскими показаниями подтвержден факт повреждения автомобиля истца элементами штукатурной отделки жилого дома. Кроме того, на фотографиях зафиксировано нахождение частей облицовки вблизи принадлежащего истцу автомобиля и непосредственно на самом автомобиле.

В связи с отказом истца от иска производство по делу в части требования о взыскании денежной компенсации морального вреда прекращено. В рузеультате суд Первомайского района решил:

– исковые требования истца о возмещении имущественного вреда удовлетворить;

– взыскать с ответчика в пользу истца возмещение имущественного вреда в сумме 942,62 рубля, возмещение расходов по определению размера вреда в сумме 180 рублей и уплаченной госпошлины в сумме 64 рублей.

ТСЖ не согласилось с решением суда первой инстанции и подало апелляционную жалобу. Однако судебная коллегия Витебского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения. Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.