Бюджеты Витебска и области переверстали с дефицитом

Сяржук Серабро • 31/3/23 16:46 • Эканоміка

Депутаты внесли изменения в бюджеты Витебска и Витебской области на 2023 год, теперь они сформированы с дефицитом.



Так, изначально бюджет города был сформирован по расходам в сумме 467 650 170 рублей и прогнозируемым доходам в сумме 477 397 370 рублей. Профицит был установлен в размере 9 747 200 рублей.

28 февраля Витебский горсовет внес изменения бюджет, сформировав его по расходам в сумме 502 799 370 рублей и доходам 486 970 370 рублей. Таким образом, размер дефицита городского бюджета составил 15 829 000 рублей.

Как «ННВ» сообщали, бюджет Витебской области на 2023 год был сформирован с минимальным профицитом в 78 548 116 рублей. Расходы областного бюджета составляли 2 204 883 737 рублей при планируемых доходах региона в сумме 2 283 431 853 рубля.

Однако, 27 февраля в документ были внесены изменения: расходы теперь составляют 2 325 132 824 рубля 15 копеек, а доходы планируются в размере 2 299 504 591 рубля. В результате дефицит областного бюджета составит 25 628 233 рубля 15 копеек.