Из-за плохой дороги прекращаются автобусные рейсы из Витебска в Войтово и Лебартово

ННВ • 31/3/23 0:08 • Падзеі

Временно прекращается движение маршрутных автобусов в из Витебска в деревни Войтово и Лебартово.



Это связано с ненадлежащим содержанием дороги, которое угрожает безопасности движения, а также на основании актов обследования дорожных условий от 27 марта, сообщает сайт оператора перевозок.

Кроме того, из-за подтопления моста через реку Черница, рейсы по маршруту «Витебск – Бабиновичи» будут выполнятся до остановочного пункта Высочаны с 26 марта до устранения выявленных недостатков в состоянии дорог и моста.