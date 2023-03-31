На 3300 семей уменьшилось количество нуждающихся в улучшении жилищных условий в Витебской области за прошлый год

Ігар Арцюх • 31/3/23 17:12 • Эканоміка

На конец 2022 года в Витебской области осталось 57 900 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.



Таким образом за прошлый год количество нуждающихся в улучшении сократилось на 3300 семей. При этом 3000 семей — это городские семьи, 300 семей — на селе.

При этом в 2022 году получили жилье и улучшили жилищные условия 2600 семей (включая одиноких граждан). Среди них 800 молодых семей, 1100 многодетных семей, 200 семей, имеющих право на получение жилых помещений социального пользования, сообщает Главное статистическое управление Витебской области.