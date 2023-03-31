Рекордное количество осадков выпало в минувшем марте в Витебске

Сяржук Серабро • 31/3/23 22:30 • Экалогія

Минувший март оказался самым влажным за всю историю метеонаблюдений в Витебске.



В течение марта в областном центре сумма выпавших осадков составила 118 миллиметров, что превышает месячную норму для этого месяца в 2,65 раза.

В результате был установлен новый рекорд по количеству осадков, выпавших за месяц. Предыдущий рекорд, когда в 2008 году в марте выпало 97 миллиметров осадков, превышен в 1,22 раза.

Как ранее писали «ННВ», февраль также оказался рекордным по количеству осадков. За всю зиму в Витебске норма осадков была превышена в 1,7 раза.

В результате на реках Витебской области сейчас наблюдается сильный паводок. В Витебске затоплена набережная Двины, пешеходный мост в устье Витьбы и находящаяся там скульптура Золотой Рыбки.