В исправительной колонии в Березвечье будут искать старинные фрески

Сяржук Серабро • 31/3/23 23:24 • Культура

В здании бывшего монастыря базилиан в Глубоком, в котором расположена исправительная колония №13, хотят найти старинные фрески.



Дочернее коммунальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства Глубокского района» в интересах исправительного учреждения «Исправительная колония №13» ДИН МВД проводит закупку услуг по выполнению проектно-изыскательских работ для выявления возможных монументальных росписей, обнаружения исторических рисунков или иных авторских произведений на памятнике архитектуры «Жилое здание бывшего монастыря базилиан (1756-1763 гг.)».

Примерно в 1643 году в Березвечье Иосиф Корсак основал униатский монастырь ордена базилиан. В 1756-1763 годах вместо деревянных построек изначального монастыря был возведён каменный крупномасштабный комплекс.

В 1939 году в комплексе разместилась тюрьма НКВД, нацисты использовали монастырь для концлагеря. После освобождения БССР от оккупантов здесь в 1945 году снова открыли тюрьму №2. В 1955 году тюрьму закрыли, а на ее базе открыт специальный лагерный пункт № 13 МВД БССР, который находился на содержании МВД СССР.

Документацией закупки предусматриваются научно-изыскательские работы для выявления возможных монументальных росписей, обнаружение исторических рисунков или иных авторских произведений живописи.

Срок выполнения работ с 21 апреля по 21 июня. Их ориентировочная стоимость 27 254 рубля 95 копеек. Финансируется закупка за счет республиканского бюджета.