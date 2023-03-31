Витеблянин, которого выгнали из автобуса из-за отсутствия денег, метнул в окно сверло. Теперь он заплатит огромный штраф
Разбитое сверлом окно городского автобуса обойдется жителю Витебска в 1850 рублей — на него завели уголовное дело, недавно вынесен приговор.
В тот день мужчина купил сверло и даже «обмыл» покупку. Однако на атобусный билет денег у него уже не хватило. Из-за этого вспыхнул конфликт с кондуктором, в результате «зайца» ссадили.
Мужчину, как позже он рассказывал на суде, очень расстроила необходимость добираться до дома пешком, и он метнул в окно автобуса свою покупку.
Ущерб, причиненный ОАО «Витебскоблавтотранс» составил всего 8 рублей 49 копеек. Витеблянин его возместил. Однако в его отношении возбудили уголовное дело за хулиганство.
Суд признал мужчину виновным, на основании части 1 статьи 339 УК его приговорили к штрафу в размере 50 базовых величин, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.