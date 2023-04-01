В российской шапке для бани, которая продавалась в Орше, оказалось в 10 раз меньше шерсти, чем на этикетке

Зоя Машэка • 01/4/23 19:14 • Здароўе

В одном из магазинов Орши проверка Витебской областной инспекцией Госстандарта выявила опасную продукцию российского производства.



Так, в продаже была шапка для бани, торговой марки «HotPot», произведенная ООО «ПРОФИТ» в Москве, которая не соответствовала требованиям технического регламента Таможенного союза.

В этого защитного головного убора была указана недостоверная информация о виде и массовой доле (процентном содержании) натурального и химического сырья.

Изготовитель указал, что материал шапки на 70 % состоит из шерсти и на 30% — из полиэстера. Фактически же полиэстера оказалось 93%, а шерсти только 7% — в 10 раз меньше указанного, тогда как регламент допускает отклонение фактического содержания сырья не более чем на 5%, сообщает Витебская областная инспекция Госстандарта.