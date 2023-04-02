В Париж проведут природный газ. Сколько это стоит?

Сяржук Серабро • 02/4/23 23:42 • Эканоміка

В 2023 году «Витебскоблгаз» собирается провести в агрогородок Париж Поставского района природный газ.



Сейчас проводится конкурс с ограниченным участием по выбору подрядной организации для строительства объекта (в том числе изготовление исполнительной съемки) по объекту «Возведение распределительных сетей газоснабжения для перевода на природный газ агрогородка Париж Поставского района».

Согласно документации тендера, для присоединения в существующему газопроводу высокого давления (1,2 МПа) предстоит проложить под землей новый газопровод длиной 16,6 километра. При этом 14,8 километра газопровода будет состоять из двух ниток.

Ориентировочная стоимость этих работ составляет 4 030 830 рублей. Финансироваться они будут за счёт бюджетных средств, а также собственных средств производственного республиканского унитарного предприятия «Витебскоблгаз».

На прокладку нового газопровода, который проведет в Париж природный газ, отводится пять месяцев. Заверщить работы должны в середине октября.