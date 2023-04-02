Витебская таможня задержала 10 000 литров контрабандых удобрений

Ігар Арцюх • 02/4/23 16:51 • Эканоміка

Фуру с импортными удобрениями, часть которых пытались ввезти в Беларусь без декларации, задержали пункте пропуска «Григоровщина».



Часть товара — партию удобрений на сумму более 750 000 рублей — не указали в документах. Однако витебские таможенники обнаружили в фуре «VOLVO» эти 10 000 литров стимуляторов роста растений, которые входили в товар, указанный в товаросопроводительных документах.

Размер таможенных платежей, при декларировании «недостающей» в документах части удобрений составил бы более 44 000 рублей, сообщает пресс-служба ГТК.

По данному факту Витебской таможней начат административный процесс о недекларировании товаров. Санкции предусматривают наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.