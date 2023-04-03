Оршанская поликлиника закупает пять легковых автомобилей. Цена вопроса?

Сяржук Серабро • 03/4/23 22:15 • Здароўе

Оршанская центральная поликлиника купить пять седанов производства «Geely».



Медучреждение объявило электронный аукцион по закупке 5 легковых автомобилей «Geely Emgrand» (SS-11). Это четвертое поколение модели, представленное в 2021 году, легковушки производятся с кузовом типа «седан».

Для поликлиники закупаются легковушки в стандартной комплектации с полуторалитровым бензиновым двигателем. Требуется гарантия на 4 года либо пробег в 150 000 километров.

Ориентировочная стоимость пяти автомобилей согласно данным тендера составляет 226 000 рублей. Закупка финансируется за счет бюджетных средств. Поставить легковушки Оршанской центральной поликлинике должны до конца июля.