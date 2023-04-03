Парень на «BMW» попал под поезд в Полоцке

• 03/4/23 14:31 • Здарэнні

Утром 3 апреля в Полоцке произошло столкновение дизельного поезда и легкового автомобиля.
Парень на «BMW» попал под поезд в Полоцке. Фото ГАИ

19-летний водитель «BМW» не убедился в приближении поезда и выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. В результате чего произошло столкновение с дизельным поездом, удар пришелся в заднюю часть автомобиля.

Парень на «BMW» попал под поезд в Полоцке. Фото ГАИ

Люди в результате ДТП не пострадали. После столкновения дизельный поезд последовал далее по маршруту, автомобилю «BMW» причинены механические повреждения, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

            
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