Парень на «BMW» попал под поезд в Полоцке

ННВ • 03/4/23 14:31 • Здарэнні

Утром 3 апреля в Полоцке произошло столкновение дизельного поезда и легкового автомобиля.



19-летний водитель «BМW» не убедился в приближении поезда и выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. В результате чего произошло столкновение с дизельным поездом, удар пришелся в заднюю часть автомобиля.

Люди в результате ДТП не пострадали. После столкновения дизельный поезд последовал далее по маршруту, автомобилю «BMW» причинены механические повреждения, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.