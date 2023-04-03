Паводок набирает обороты подтопления построек и дорог отмечается в семи районах Витебской области

Сяржук Серабро • 03/4/23 12:42 • Экалогія

В Витебской области из-за весеннего паводка продолжают фиксировать подтопления жилья, хозяйственных построек и дорожной инфраструктуры.



На 3 апреля талыми и паводковыми водами в Витебской области остаются подтоплеными 1 жилой дом в Сенненском районе, 16 подворий (Городокский Верхнедвинский, Полоцкий и Сенненский районы), 18 хозяйственных построек (Городокский, Верхнедвинский и Сенненский районы), 6 участков дорог в Сенненском, Полоцком, Витебском, Верхнедвинском и Чашникском районах, 2 моста – Лиозненский район, пешеходный мост и часть набережной в Витебске.

В воскресенье воког результате подъема уровня воды в реках Полота и Двина произошло подтопление 1 частного подворья в Полоцке.

В Двине и ее притоках вода продолжает активно прибывать. 2 подворья, 2 хозяйственные постройки и участок автомобильной дороги протяженностью 30 метров (максимальный уровень воды 40 сантиметров) затоплены Двиной возле деревни Луначарское в Верхнедвинском районе. Также из-за разлива Уллы подтоплены участки автомобильных дорог возле деревни Селец (6 метров) и возле деревни Коптевичи (5 метров).

В Витебске уровень воды по неофициальным наблюдениям уже превышен 9 метров над нулём поста, река затопила пешеходный мост и часть набережной. Из-за разлива Витьбы и ручья Дунай затоплена часть парка Фрунзе в районе площади свободы.