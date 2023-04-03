В Витебске собираются построить рыбоперерабатывающую фабрику. Где она будет?
31 марта в СЭЗ «Витебск» зарегистрировали нового резидента — общество с ограниченной ответственностью «Морские сезоны», которое намерено заняться переработкой рыбы.
На территории СЭЗ в Журжево фирма собирается заняться реализацией инвестиционного проекта по возведению рыбоперерабатывающего предприятия. Планируется, что только первоначальный объем инвестиций составит 25 000 000 долларов.
Новое предприятие собирается выполнять в Витебске первичную обработку рыбы, производство филе и фарша, изготовление полуфабрикатов, а также переработку отходов с получением высококачественной рыбной муки и рыбьего жира.
Успешная реализация проекта внесет значимый вклад в развитие импортозамещающих производств как Витебской области, так и в стране в целом. Благодаря новому производству в областном центре удет создано не менее 300 новых рабочих мест, сообщает сайт СЭЗ.
ООО «Морские сезоны» было внесено в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 12 октября 2022 года.