Из Постав в Вильнюс начнет ходить рейсовый автобус

Ігар Арцюх • 04/4/23 16:04 • Турызм

ОАО «Витебскоблавтотранс» заявил о возобновлении регулярного автобусного сообщения с Вильнюсом.



С 15 апреля снова начнет работать международный автобусный мартрут, который свяжет Поставы и столицу Литвы Вильнюс.

Из Постав автобус будет выходить утром в 7:20, а после обеда он станет выезжать обратно с отправлением из Вильнюса в 14:20, сообщает сайт «Витебскоблавтотранс».

К сожалению, на сервисах по продаже автобусных билетов этого рейса пока нет, поэтому цену проезда узнать не удалось.