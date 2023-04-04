Из Постав в Вильнюс начнет ходить рейсовый автобус
ОАО «Витебскоблавтотранс» заявил о возобновлении регулярного автобусного сообщения с Вильнюсом.
С 15 апреля снова начнет работать международный автобусный мартрут, который свяжет Поставы и столицу Литвы Вильнюс.
Из Постав автобус будет выходить утром в 7:20, а после обеда он станет выезжать обратно с отправлением из Вильнюса в 14:20, сообщает сайт «Витебскоблавтотранс».
К сожалению, на сервисах по продаже автобусных билетов этого рейса пока нет, поэтому цену проезда узнать не удалось.