Перекрытие автомобильного моста обрушилось в Шумилинском районе

ННВ • 04/4/23 14:36 • Здарэнні

Вечером 3 апреля в Шумилинском районе обрушилось перекрытие автомобильного моста через реку Усыса.



Произошло обрушение четырех железобетонных плит площадью 3 квадратных метра каждая при общей площади моста 144 квадратных метра. Мост стоит на балансе филиала «Шумилинское ДРСУ №204» КУП «Витебскоблдорстрой» и находится на автодороге Н-3974 «Погорелица-Шипулино» возле деревни Шипулино.

Из-за обрушения плит перекрытия движение транспорта по этому мосту пришлось закрыть, организовано пешеходное движение. Установлены технические средства организации движения и дорожные знаки, жизнеобеспечение населения не нарушено, (https://mchs.gov.by/operativnaya-informatsiya/sutochnye-svodki-mchs/v-rb/417728/) пресс-службой МЧС.

Сегодня должно пройти заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором будут определены сроки проведения восстановительных работ. Причина обрушения устанавливается.