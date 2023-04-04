Разлившаяся Двина вплотную приблизилась к зданию женского монастыря в Витебске. Фоторепортаж

Сяржук Серабро • 04/4/23 15:34 • Экалогія

Паводок в месте впадения Витьбы в Двину, полностью затопив пешеходный мост и скульптурную композицию, установленную на набережной, вплотную приблизился к монастырским зданиям.



Уровень воды в Двине, похоже, уже превысил максимальные отметки, достигнутые в 2013 году. Сейчас вода в реке поднялась приблизительно до 940 сантиметров над уровнем нуля гидрологического поста.

В результате паводковые воды оказались в непосредственной близости от юго-западного угла здания Свято-Духова женского монастыря, расположенного в доме №15 на улице Толстого.

Несмотря на то, что в последние дни динамика роста уровня воды в Двине замедлилась и составляет только 20-40 сантиметров в сутки, перелома пока не произошло и паводок продолжает развиваться.

Как итог — происходит рост уровней воды и притоках Двины. Так, по прогнозам Белгидромета, в ближайшие дни на реке Улла у агрогородка Бочейково уровень воды достигнет опасной высокой отметки.

Как сообщали «ННВ» ранее, весенний паводок на Двине начался примерно с 14 марта. В конце марта в отдельные дни скорость роста уровня воды в реке в черте Витебска достигала 122 сантиметров в сутки. С похолоданием она несколько замедлилась, но выпадение обильных осадков спровоцировало возобновление роста уровня воды.