С началом дачного сезона в Витебске возобновляют работу несколько пригородных автобусов

ННВ • 04/4/23 23:30 • Падзеі

С 8 апреля в Витебске возобновят работу три пригородных автобусных маршрута, это связано с началом дачного сезона.



В сезон будут курсировать автобусы №106 и №106А, связывающие Васюты с Улановичами-2 и садовым товариществом «Находка» соответственно, а также №31 «Вокзал — кладбище «Копти».

Актуальное расписание должны разместить на сайте ОАО «Витебскоблавтотранс», а также на желтых информационных табличках. Будьте внимательны при планировании поездки.