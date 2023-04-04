В Глубоком грузовик на пешеходном переходе сбил пенсионерку

Іван Дзедушкін • 04/4/23 23:00 • Здарэнні

4 апреля в Глубоком в результате наезда грузового автомобиля пострадала пожилая женщина.



На улице Ленина 49-летний водитель, ехавший на грузовике «ГАЗ», совершил наезд на переходившую по нерегулируемому пешеходному переходу 67-летнюю пенсионерку.

В результате наезда пешеход получила травмы, из-за которых женщину пришлось госпитализировать, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

По факту этого дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.