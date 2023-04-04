В мае будут менять асфальт на проспекте Фрунзе в Витебске

Сяржук Серабро • 04/4/23 16:39 • Падзеі

Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство объявило тендер на ремонт проспекта Фрунзе.



ГЖКХ запрашивает ценовые предложения на текущий ремонт асфальтобетонного покрытия участков проезжей части проспекта Фрунзе. Работы по замене асфальта предполагается провести в мае.

Согласно дефектному акту, на покрытии проспекта образовались колеи глубиной более 3 сантиметров, выбоины, просадки, выкрашивание, сетка трещин и другие местные разрешения в виде углублений разной формы. Заменить предстоит 3000 квадратных метров асфальта.

Ориентировочная стоимость работ, которые будут проводиться целый месяц, составляет 118 309 рублей 61 копейку. Финансироваться ремонт будет из бюджетных средств.

Напомним, что в это же время будут проводиться ремонт и на соседней улице Лазо. Там предстоит отремонтировать 2700 квадратных метров асфальтобетонного покрытия.