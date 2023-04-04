Завершился суд над участником убийства криминального авторитета Сани Льва, произошедшего еще в 2002 году

Іван Дзедушкін • 04/4/23 0:25 • Крымінал

62-летнего жителя Новополоцка, который долго скрывался за рубежом, в пособничестве в убийстве особой жестокостью.



По информации прокуратуры, новополочанин в январе 2002 года, действуя совместно и согласованно с иными лицами, находясь возле кафе на озере Люхово в Полоцком районе, оказал пособничество в организованном и совершенном жителями Новополоцка убийстве 33-летнего мужчины.

Судя по всему, речь идет об убийстве известного криминального Александра Кужелева (Сани Льва) 8 января 2002 года после бандитской сходки.

Сходку собрали из-за того, что Кужелев 7 января нанес ножевое ранение своему конкуренту по опасному бизнесу Побирушко. В кафе на озере Люхово собралось по разным источникам два или три десятка «братвы». Саня Лев, сначала на сходку не явился, но его вызвали по телефону.

«Смотрящий» за Новополоцкоам Владимир Кацер дал команду присутствующим расходиться и пригласил Кужелева в кухню кафе, где пару раз пырнул его ножом.

Затем «Льва» избили, погрузили в багажник, вывезли за 100 километров, там добили молотком, а тело попытались сжечь. По одной из версий, авторитета сожгли еще живым.

В марте 2008 года Витебский областной суд оправдал двух обвиняемых по этому делу, их выпустили из-под стражи в зале суда. Оба сразу же покинули Беларусь и сейчас находятся в розыске. Один из них – авторитет по фамилии Баталежко. Исполнитель убийства тогда получил 20 лет, а «смотрящий» — 2 года.

Однако в октябре 2009 года коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь организатором убийства признала Владимира Кацера и дала ему 21 год лишения свободы, а Александр Гуцелев, который убивал «Льва», получил 20 лет. Также в те года были осуждены два соучастника убийства.

Судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда признала подсудимого виновным пособничестве в убийстве с особой жестокостью и приговорила его к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.