Белгидромет: в Витебске уровень воды в Двине приблизился к опасно высокой отметке

Сяржук Серабро • 05/4/23 15:56 • Экалогія

На Двине уровень воды близок к опасно высокой отметке в Витебске, сообщает «Белгидромет». В Витебской области подтоплены 62 подворья, 11 дорог и 3 моста.



По состоянию на 5 апреля на Витебщине остаются подтоплеными: 2 жилых дома в Сенненскои и Лепельском районах, 62 подворья (8 – в Городокском, 16 – в Верхнедвинском, 2 – в Полоцком, 1 – в Сенненском, 7 — в Миорском, 28 – в Лепельском районах), 118 хозяйственных построек (21 – в Городокском, 15 – в Верхнедвинском, 2 – в Сенненском, 15 — в Миорском, 65 – в Лепельском районах).

При этом 1 дом, 28 подворий, 65 хозяйственных построек и 3 участка дорог были подтоплены в Лепельском районе за минувшие сутки. Это произошло в результате повышения уровня воды в реках Улла и Эса, а также озере Проша, сообщается пресс-службой МЧС.

Также первые подтопления зафиксированы в Миорском районе, где в Дисне в результате повышения уровня воды в Двине произошло подтопление 7 частных подворий и 15 хозяйственных построек.

Затоплены 11 участков дорог: по одному в Сенненском, Полоцком и Витебском районах, по 3 в Верхнедвинском, Чашникском и Лепельском районах. Подтопленными также остаются 3 моста по одному в Лиозненском и Чашникском районах, а также пешеходный мост и часть набережной в Витебске.

По данным гидрологов, уровни воды превышают опасные высокие отметки на Двине у городов Полоцк и Верхнедвинск, а на ее притоке реке Улла — у агрогородка Бочейково. К тому же у Витебска уровень воды в Двине уже близок к опасно высокой отметке.

При этом по наблюдениям витебского гидропоста за минувшие сутки в черте Витебска уровень воды в Двине даже упал на пару десятков сантиметров.