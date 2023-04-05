Более 200 000 долларов потеряла пенсионерка из Браслава на инвестициях в онлайн-биржу

Іван Дзедушкін • 05/4/23 15:15 • Эканоміка

58-летняя пенсионерка из Браслава стала трейдером на одной из онлайн-бирж, а теперь не может, вывести вложенные деньги. Цена вопроса — боле 200 000 долларов.



Недавно женщина обратилась с заявлением в милицию. Она рассказала, что уже несколько месяцев занимается торгами на этой платформе. Там сельчанка имеет своих консультантов, которые помогают вести дела, а также курируют финансовые поступления на счет.

На балансе у пенсионерки образовалась крупная сумма, и он хотела вывести её, но не смогла — под различными предлогами недавние помощники отказывались выполнять взятые на себя обязательства.

По подсчетам потерпевшей, она успела пополнить свой счет на сумму более чем 200 000 долларов США. При этом самой сельчанке принадлежит только часть из этой суммы, а остальные деньги он взяла взаймы у нескольких знакомых, а также в кредит в трех банках.

После отказа «брокеров» вывести балансовые средства с торговой платформы пенсионерка нашла в интернете другую фирму, которая обещала помочь решить вопрос.

Этим доброхотам женщина также перевела деньги — 19 000 долларов. Как и в первом случае, они пропали с концами.

Уголовное дело по факту мошенничества пока не возбуждалось. Браславский РОВД только начал проверку, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.