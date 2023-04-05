Городская прокуратура потребовала от «Гордормоста» привести в порядок улицы в Себяхах

ННВ • 05/4/23 16:15 • Падзеі

Потребовалось вмешательство прокуратуры, чтобы привести порядок уличную сеть витебском микрорайоне Себяхи.



Поводом для принятия мер реагирования послужила размещенная на сайте газеты «Витебские вести» информация о ненадлежащем состоянии участка проезжей части, расположенного на улицах 1-я и 3-я Полярная, сообщает сайт Витебской областной прокуратуры.

В ходе выезда на место прокурорские работники выявили факты ненадлежащего содержания улично-дорожной сети ГП «Гордормост». В частности, проезжую часть дороги по 3-ей Полярной улице и других улиц микрорайона Себяхи не расчищали и своевременно не обрабатывали противогололедными средствами. На дороге имелись провалы, ямы, что не обеспечивало повседневную безопасность населения.

Эта ситуация свидетельствовала о ненадлежащем обследовании ответственными должностными лицами предприятия улично-дорожной сети частного сектора города и повлекла обоснованное обращение жителей в СМИ.

В результате прокуратура Витебска вынесла в адрес ГП «Гордормост» предписание с требованием устранить нарушения правил благоустройства и содержания населенных пунктов. Акт надзора был исполнен – нарушения законодательства устранены.