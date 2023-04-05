Табло с расписанием снова появятся на остановках общественного транспорта в Витебске. Узнали, сколько они стоят

Сяржук Серабро • 05/4/23 23:09 • Эканоміка

На остановках общественного транспорта в Витебске снова появятся электронные табло с расписанием. Они будут лучше прежних?



О том, что на четырех остановочных пунктах — «Вокзал», «Синий дом», «Летний амфитеатр», «Библиотека Ленина» в сторону площади Победы — установили экраны и включили их в тестовом режиме, сообщила газета «Витьбичи».

– В дальнейшем планируется разместить еще пять таких табло в центральной части города. Надеемся, что к концу текущего года нам удастся это осуществить, — приводит издание директора областного коммунального транспортного унитарного предприятия «Оператор перевозок» Алексея Долгого.

Как оказалось, тендер на закупку пяти комплектов светодиодных табло для остановок с установкой и гарантийным, а также постгарантийным обслуживанием «Оператор перевозок» объявлял еще в конце прошлого года.

Ориентировочная стоимость пяти комплектов составляет 18 500 рублей, таким образом, одно табло обойдется 3700 рублей или примерно 1400 долларов по курсу Нацбанка момент размещения тендера.

Прием заявок на этот тендер завершился 20 января, а поставить табло должны были до 20 февраля. Однако никаких результатов этого тендера неизвестно, так как на сайте Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен они по какой-то причине не размещены.

Напомним, что электронные табло с указанием времени прибытия ближайшего транспорта на витебских остановках появились еще в 2019 году. Устанавливало и эксплуатировало эти экраны ООО «Время славы», зарегистрированное в Борисове. Фирма использовала их для показа рекламы.

Тогда в «Операторе перевозок» радостно заявляли, что установка этих табло для Витебска ничего не будет стоить.

Однако в прошлом году у ООО «Время славы» возникли финансовые проблемы, которые вылились в то, что общество не могло даже оплатить долг за электроэнергию. В результате в октябре 2022 года табло с остановок в Витебске демонтировали.

Теперь, если верить описанию тендера, экраны на остановочных пунктах устанавливаются за счет собственных средств «Оператора перевозок».

Фото Олега Климовича / «Витьбичи»