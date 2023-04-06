Двина разрушила дорогу под Витебском, в реку грозят обрушиться дачи

ННВ • 06/4/23 15:07 • Экалогія

Чрезвычайная ситуация природного характера под Витебском: Двина подмыла берег и разрушила участок дороги, есть угроза обрушения в реку домов, хозпостроек и иных сооружений.



Подмыв берега с разрушением участка грунтовой дороги между рекой и садовыми товариществами «Лужесно-1» и «Лужесно-2» возле деревни Барвин произошел вечером 5 апреля.

Люди в результате ЧС не пострадали, сообщается МЧС. Однако создалась угроза обрушения дачных домов, сооружений и хозяйственных построек на территории этих садовых товариществ.

Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям при Витебском райисполкоме ситуация классифицирована, как ЧС природного характера. Для укрепления грунта береговой линии и подсыпки дороги задействовали 14 единиц техники и 14 работников субъектов хозяйствования Витебского района.

Жизнеобеспечение населения не нарушено. Ведется мониторинг гидрологической обстановки. С населением проводятся инструктажи, даются необходимые рекомендации по действиям, в условиях ЧС.

Кроме того, Вчера в связи со складывающейся неблагоприятной гидрологической обстановкой и продолжающимся ростом уровня воды на Двине Верхнедвинское районное звено Витебской территориальной подсистемы гражданской обороны переведено в чрезвычайный режим функционирования.

При этом в черте Витебска уровень воды в Двине снижается уже вторые сутки, правда, падение пока незначительное. На участке реки Полоцк – Верхнедвинск рост уровня воды продолжается.

За сутки к подтоплениям, зафиксированным на Витебщине сутками ранее, добавилось еще два подворья в Дисне Миорского района, на которых расположено 5 хозяйственных построек.