Красный крест прислал гуманитарную помощь в Верхнедвинск, страдающий от паводка

• 06/4/23 23:58 • Экалогія

Гуманитарная помощь прибыла в Верхнедвинск, где продолжается из-за вышедшей из берегов Двины.
Красный крест прислал гуманитарную помощь в Верхнедвинск, страдающий от паводка. Фото www.d-p.by

С гуманитарной помощью в Верхнедвинский район прибыли представители республиканской общественной организации Красного Креста, помощь предназначена жителям, пострадавшим от паводка, пишет газета «Дзвінская праўда».

Красный крест прислал гуманитарную помощь в Верхнедвинск, страдающий от паводка. Фото www.d-p.by

Продукты и вещи первой необходимости в зону подтопления доставляют на лодках, так как паводковые воды затопили не только улицы и участки, но и строения.

По информации Верхнедвинского райисполкома уровень воды в Двине в черте Верхнедвинска утром 6 апреля достиг отметки 1034 сантиметров, что почти на два метра превышает отметку опасно высокого уровня.

Красный крест прислал гуманитарную помощь в Верхнедвинск, страдающий от паводка. Фото www.d-p.by

Как сообщали «ННВ», 5 апреля из-за неблагоприятной гидрологической обстановкой и продолжающимся ростом уровня воды в Двине Верхнедвинское районное звено Витебской территориальной подсистемы гражданской обороны было переведено в чрезвычайный режим функционирования.

Красный крест прислал гуманитарную помощь в Верхнедвинск, страдающий от паводка. Фото www.d-p.by

По последней информации в Верхнедвинском районе подтоплено 16 подворий и 15 хозяйственных построек.

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