Красный крест прислал гуманитарную помощь в Верхнедвинск, страдающий от паводка
Гуманитарная помощь прибыла в Верхнедвинск, где продолжается из-за вышедшей из берегов Двины.
С гуманитарной помощью в Верхнедвинский район прибыли представители республиканской общественной организации Красного Креста, помощь предназначена жителям, пострадавшим от паводка, пишет газета «Дзвінская праўда».
Продукты и вещи первой необходимости в зону подтопления доставляют на лодках, так как паводковые воды затопили не только улицы и участки, но и строения.
По информации Верхнедвинского райисполкома уровень воды в Двине в черте Верхнедвинска утром 6 апреля достиг отметки 1034 сантиметров, что почти на два метра превышает отметку опасно высокого уровня.
Как сообщали «ННВ», 5 апреля из-за неблагоприятной гидрологической обстановкой и продолжающимся ростом уровня воды в Двине Верхнедвинское районное звено Витебской территориальной подсистемы гражданской обороны было переведено в чрезвычайный режим функционирования.
По последней информации в Верхнедвинском районе подтоплено 16 подворий и 15 хозяйственных построек.