В Витебске 74-летний пенсионер попал под микроавтобус со спецсигналами

Іван Дзедушкін • 06/4/23 23:17 • Здарэнні

Вечером 6 апреля в Витебске 74-летний пенсионер на пешеходном переходе попал под микроавтобус.



По предварительной информации ГАИ, водитель автомобиля «Ford Transit», ехавший по Ленинградской улице, в районе дома №69 совершил наезд на пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу престарелого мужчину.

Судя по опубликованным Госавтоинспекцией фото, микроавтобус, под который попал пенсионер, оснащен проблесковым маячком оранжевого цвета.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в Витебскую областную клиническую больницу. По факту наезда проводится проверка.