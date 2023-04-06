В Витебске 74-летний пенсионер попал под микроавтобус со спецсигналами

• 06/4/23 23:17 • Здарэнні

Вечером 6 апреля в Витебске 74-летний пенсионер на пешеходном переходе попал под микроавтобус.
В Витебске 74-летний пенсионер попал под микроавтобус со спецсигналами. Фото ГАИ

По предварительной информации ГАИ, водитель автомобиля «Ford Transit»,  ехавший по Ленинградской  улице, в районе дома №69 совершил наезд на пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу престарелого мужчину.

Судя по опубликованным Госавтоинспекцией фото, микроавтобус, под который попал пенсионер, оснащен проблесковым маячком оранжевого цвета.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в Витебскую областную клиническую больницу. По факту наезда проводится проверка.

            
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