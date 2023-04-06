За первые два месяца 2023 года падеж скота в Витебской области вырос на 7,8%

Ігар Арцюх • 06/4/23 15:44 • Эканоміка

Проверка КГК показала, что в Витебской области в 17 районах из 21 в 2022 году не были выполнены мероприятия План действий, включающего комплекс соответствующих мероприятий, способствующих сокращению непроизводительного выбытия и падежа КРС.



В результате падеж скота за 2022 год составил 102,6% к уровню 2021 года (рост допущен в 8 районах), а за 2 месяца 2023 года – 107,8% (вырос также в 8 районах), сообщает пресс-служба КГК.

В большинстве случаев не выполнялись мероприятия по: подготовке ферм к зимнему содержанию скота (в Шумилинском, Ушачском районах); организации круглосуточного дежурства специалистов за принятием отелов, своевременной выпойкой новорожденных телят молозивом (Россонском, Шумилинском); соблюдению условий содержания телят: в индивидуальных домиках, новорожденных – под средствами обогрева, поения термически обработанным молоком (Россонском, Дубровенском, Городокском, Лепельском, Толочинском, Чашникском, Шумилинском); формированию банка молозива (Миорском, Полоцком, Дубровенском, Чашникском); соблюдению технологических регламентов и ветеринарно-санитарных правил кормления и содержания животных (Городокском, Докшицком, Лиозненском, Оршанском, Полоцком, Поставском).

Также не обеспечивался достоверный учет информации о животных в государственной информационной системе ИС АITS о передвижении и выбытии скота, его лечебных и профилактических мероприятиях и другое.

Кроме того, при повторном посещении животноводческих объектов установлено, что отдельные хозяйства Чашникского, Дубровенского, Шумилинского и Толочинского районов даже не приступали к устранению ранее выявленных нарушений.

Комитетом госконтроля обращено внимание Витебского облисполкома на низкий уровень контроля со стороны районных органов власти и ветеринарных служб.

По результатам контрольных мероприятий по фактам сокрытия падежа скота в отношении должностных лиц возбуждено 5 уголовных дел; освобождены от занимаемой должности один из начальников управления райсельхозпрода и 2 руководителя сельхозорганизаций, к дисциплинарной ответственности привлечено 31 должностное лицо.