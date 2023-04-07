Новые подтопления фиксируются в Витебской области — паводок продолжается

ННВ • 07/4/23 16:31 • Экалогія

Новые подтопления в результате разлива рек зафиксированы в четырех районах Витебской области: Лепельском, Чашникском, Миорском и Верхнедвинском.



Так, из-за подъема уровней воды в реках Улла и Эсса, а также в Лепельском озере произошли подтопления 28 частных подворий, 71 хозяйственной постройки и 4 участков автомобильных дорог (протяженность 20 м, 50 м, 180 м и 700 м, максимальные уровни воды 25 см, 45 см, 57 см и 32 см соответственно) в Лепеле.

В Чашникском районе разлилась река Югна, в результате ее паводковые воды потдопили 1 частный жилой дома, 4 частных подворья и 4 хозяйственных постройки. Эта река протекает по восточной границе Новолукомля.

В Верхнедвинском районе, где уровень воды в Двине давно достиг опасно высокой отметки, разлился и ее приток Дрисса, в честь которой раньше назывался этот райцентр. Произошли подтопления 4 частных жилых домов, 5 частных подворий и 8 хозяйственных построек в Верхнедвинске.

Наблюдается подъем уровня воды в Двине и в Миорском районе, там произошло подтопление 1 участка автомобильной дороги (протяженность 70 м, максимальный уровень воды 20 см) в деревне Мазурино, сообщается пресс-службой МЧС.

В Витебске уровень воды в Двине продолжает падать, на 7 апреля он уже опустился немного ниже 9 метров.