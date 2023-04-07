По всей Витебщине переувлажнен верхний слой почвы, что задерживает начало посевной
Неблагополучная агрометеорологическая обстановка наблюдается повсеместно на сельхозугодьях в Витебской области.
После таяния образовавшегося в конце марта снежного покрова по последним данным на территории области везде отмечалось переувлажнение верхнего 10-сантиметрового слоя почвы. В таких условиях обработка посевов сельскохозяйственной техникой затруднена и не рациональна, сообщает «Витебскоблгидромет».
На тех полях, где продолжительное время сохранялся снежный покров, не исключено частичное выпревание посевов. А на переувлажненных с осени участках из-за повышенных снегозапасов и избыточных осадков, а также в пониженных местах, где существовала вероятность скопления талых вод в ранневесенний период, возможно вымокание посевов.
Однако, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время агрометеорологические условия для сельскохозяйственных культур в Витебской области должны улучшиться. А повышение температуры воздуха активируют процессы роста и развитие растений.