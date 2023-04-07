В Толочинском районе снесут дом культуры и сельский клуб

Сяржук Серабро • 07/4/23 16:06 • Культура

19 000 рублей потратят в Толочинском районе на снос дома культуры и сельского клуба.



Закупку услуг по сносу объектов культуры в форме запроса ценовых предложений проводит Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций и государственных органов Толочинского района.

Предстоит снести двухэтажное здание дома культуры в агрогородке Озерцы и одноэтажное здание сельского клуба деревне Мартюхова. За снос первого райисполком готов заплатить 15 000 рублей, а второго — 4000 рублей.

Снести эти объекты культуры в Толочинском районе должны до 20 мая. Оплачивать работы по сносу будет районный бюджет.