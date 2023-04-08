Первая жертва паводка? 5-летняя девочка утонула в затопленном подвале в Миорском районе

Зоя Машэка • 08/4/23 18:40 • Здарэнні

В Миорском районе 5-летняя девочка провалилась в затопленный погреб и утонула.



Как сообщает СК: по предварительной информации несколько детей играли на частном подворье. Через какое-то время из виду пропала 5-летняя девочк, и мама отправилась на поиски малышки.

Обходя двор она заметила отодвинутый лист ДВП, который закрывал вход в здание кладовой? Подойдя к постройке женщина обнаружила тело своей дочки в затопленном погребе.

Ее крик о помощи услышал и прибежал сосед, он достал малышку из воды, но она не подавала признаков жизни.

На месте происшествия в Миорском районе работает следственно-оперативная группа. Специалисты опрашивают родственников и соседей погибшего ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ.

Погреб, в котором погибла девочка, затоплен более чем на половину. В результате глубина воды в нем достигает примерно 2 метров. Родные уверяют, что девочка знала о том, что их подвал затопило талыми водами.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены Миорским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки, сообщает пресс-служба СК.

По состоянию на 5 апреля в Миорском районе насчитывалось 7 подтопленных подворий.