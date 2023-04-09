Посмотрите на полноводную Двину, такого в Витебске не было 10 лет. Фоторепортаж

Сяржук Серабро • 09/4/23 12:03 • Экалогія

В Витебске продолжается паводок, на Двине и Витьбе сохраняется высокий уровень воды и подтопления.



Несмотря на то, что по наблюдениям гидрологов на Двине в черте Витебска с 5 апреля наблюдается постепенное снижение уровня воды, все еще затоплена набережная этой реки, полностью под водой скрылись скульптура Золотой Рыбки и пешеходный мост на улице Толстого. Кроме того затоплен парке Фрунзе в районе площади Свободы, а также подтоплены пешеходные мостики через Витьбу и Дунай в этом парке.

В областном центре пика паводок достиг 4 апреля, когда в Двине по некоторым данным вода поднялась до отметки 940 сантиметров над нулем гидрологического поста. С тех пор уровень воды снизился уже на 77 сантиметров. Возможно, чтобы предотвратить подтопление зданий в Витебске в какой-то момент на ГЭС уменьшили сброс воды с плотины.

С 8 апреля начала спадать вода и в Верхнедвиске, где в момент максимума уровень воды в Двине достигал 1038 сантиметров над нулем поста.