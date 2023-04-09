В Оршанском районе на кошек и собак повесят жетоны
Для сельсоветов Оршанского района закупаются регистрационные жетоны для кошек и собак.
Закупку из одного источника проводит Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство, тендер проводится на изготовление и поставка регистрационных жетонов, выдаваемых при регистрации собак, кошек.
Всего закупается 750 таких жетонов – по 50 штук на каждый сельсовет района. На жетонах будет выбито название сельсовета и порядковый номер регистрации животного (от 1 до 50).
Ориентировочная стоимость изготовления этой партии жетонов составляет 1500 рублей или по 2 рубля за штуку. Финансируется закупка за счет районного бюджета.