В Оршанском районе на кошек и собак повесят жетоны

Сяржук Серабро • 09/4/23 13:15 • Экалогія

Для сельсоветов Оршанского района закупаются регистрационные жетоны для кошек и собак.



Закупку из одного источника проводит Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство, тендер проводится на изготовление и поставка регистрационных жетонов, выдаваемых при регистрации собак, кошек.

Всего закупается 750 таких жетонов – по 50 штук на каждый сельсовет района. На жетонах будет выбито название сельсовета и порядковый номер регистрации животного (от 1 до 50).

Ориентировочная стоимость изготовления этой партии жетонов составляет 1500 рублей или по 2 рубля за штуку. Финансируется закупка за счет районного бюджета.