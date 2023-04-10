Два молодых человека пострадали в результате ДТП в Глубокском районе

Іван Дзедушкін • 10/4/23 10:54 • Здарэнні

Ночью 9 апреля в Глубокском районе легковушка вылетела в кювет и врезалась в дерево, пострадали двое парней.



На 84-м километре автодороги Р-45 (Полоцк – Глубокое – граница Литовской Республики) 22-летний водитель легкового автомобиля “Volvo” не справился с управлением, в результате чего легковушка съехала в левый по ходу движение кювет. Там машина столкнулась с придорожным деревом.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и его 24-летний пассажир получили травмы, их пришлось доставить в Глуюокскую центральную районную больницу, об этом “ННВ” сообщили в областной ГАИ.