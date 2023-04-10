Лишь в двух районах Витебской области распадается меньше половины браков. Знаете где?

Зоя Машэка • 10/4/23 12:00 • Грамадства

Самыми благополучными в соотношении количества разводов и заключенных браков оказались Миорский и Браславский районы.



В первом на на тысячу заключенных браков в прошлом году пришелся 391 развод, а во втором – 447 разводов. К сожалению, лучше показателей в Витебской области нет.

В пяти районах Витебщины распадается от 500 до 599 браков: это Бешенковичский, Верхнедвинский, Витебский, Глубокский и Докшицкий районы. Еще в восьми районах распадается уже от 600 до 699 браков: это Городокский, Дубровенский, Оршанский, Полоцкий, Поставский, Толочинский, Ушачский и Шумилинский районы.

Хуже всего обстоит дело в шести оставшихся районах области – Лепельском, Лиозненском, Россонском, Сенненском, Чашникском и Шарковщинском, где до развода доходит у 700 и более пар из 1000 заключивших брак.

В самом Витебске на 1000 свадеб приходится 675 разводов, Новополоцк чуть благополучнее областного центра – там 663 развода на туже 1000 свадеб.

Всего за 2022 год в Витебской области по данным областной статистики было зарегистрировано 6353 брака и 4102 развода, таким образом, в среднем по области на 1000 свадеб приходится 646 разводов.