Узнали за сколько продают здание на улице Суворова, в котором размещался Октябрьский РОВД

Сяржук Серабро • 10/4/23 13:44 • Эканоміка

В Витебске уже около года пытаются продать бывшее здание Октябрьского РОВД, находящееся на улице Суворова. Узнали, сколько за него хотят.



В 2020 году райотдел переехал в новое здание на улице Терешковой, которое строилось около 7 лет. А дореволюционный дом №30 на улице Суворова, в котором милиция находилась с середины 90-х годов прошлого столетия, остался пустовать.

В апреле прошлого года Витебский городской исполнительный комитет пригласил желающих обзавестись недвижимостью в историческом центре города присылать свои предложения. Однако новый владелец так и не нашелся.

Сейчас продажей этого объекта занимается Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Центр недвижимости г. Витебска». В состав лота входит пять зданий: это собственно само двухэтажное здание площадью 1359,7 квадратных метра, в котором располагался райотдел, гаражи и, похоже, здание КПП.

Продается весь комплекс за 3 021 297 рублей.