В Витебске продавали опасный игрушечный автомат

Зоя Машэка • 10/4/23 21:01 • Здароўе

У одного из витебских предпринимателей нашли опасный игрушечный автомат Калашникова.



Игрушку, не соответствующую требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», обнаружили в результате внеплановой проверки Витебской областной инспекцией Госстандарта, которую провели в Витебске у индивидуального предпринимателя.

Игрушка «Автомат» артикул 638, предназначалась для детей старше 3-х лет, для игры на открытом воздухе. Она изготовлена в прошлом году в Китае фирмой Chenghai Guanhwalmp. & Exp.Co.LTD». Этот игрушечный автомат по показателю гигиенической безопасности – «эквивалентный уровень звука» — при норме не более 75 дБА для игрушек, предназначенных для игры на открытом воздухе, издавал звуки с уровнем 83,8 дБА. Для примера, шум похожей силы производит прибывающий поезд метро.

В результате, на основании пункта 2 указа «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов», Госстандарт выдал предписания о запрете ввоза и обращения этой игрушки на территории Республики Беларусь. Предпринимателю и поставщику игрушек предписано их изъятие (отзыв из обращения), сообщает пресс-служба ведомства.