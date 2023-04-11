Горячую воду начнут отключать в Витебске уже через месяц. Стал известен график отключений

ННВ • 11/4/23 13:43 • Здароўе

График отключения горячего водоснабжения в Витебске в 2023 году.



Филиал «Витебские тепловые сети» РУП «Витебскэнерго» сообщил, что с 12 мая приступит к выполнению ремонтных и профилактических работ на теплосетях областного центра для подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг.

В связи с этими работами в Витебске начнется плановое отключение потребителей от горячего водоснабжения.

Поэтапный график отключения горячего водоснабжения в Витебске следующий:

Котельная «Северная» — с 12 по 24 мая;

Мини-ТЭЦ «Восточная» — с 22 мая по 3 июня;

Котельная «Южная», I этап — с 5 по 17 июня;

Витебская ТЭЦ — с 24 июля по 5 августа;

Котельная «Южная», II этап — с 14 по 26 августа.

С 12 по 24 мая – котельная «Северная»

С 0:00 12 мая до 23:59 24 мая будет производиться плановый ремонт тепловых сетей от котельной «Северная». В связи с этим будет отсутствовать горячее водоснабжение на следующих объектах:

в районе улиц Гагарина, Керамзитовой, Серова, Скорины, Бабушкина, Осипенко, 7-ой Суражской, 3-ей Садовой, 24, 26, 30, 2-ой Садовой, 2, 4-ой Садовой, 1-ой и 2-ой Полярной, 1-го Совхозного переулка, проспекта Людникова, 2 (СШ №3), 4, 10.

В период с 9:00 14 мая до 23: 59 15 мая будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей повышенным давлением.

С 22 мая по 3 июня – мини-ТЭЦ «Восточная»

С 0:00 22 мая по 23:59 3 июня будет производиться плановый ремонт тепловых сетей от мини-ТЭЦ «Восточная». В связи с этим будет отсутствовать горячее водоснабжение на следующих объектах:

ул. Ленина, 52/13, 52, 52а, 52б, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59/11, 60, 61, 62/19, 63, 64, 65, 66, 65а, 67/21, 68, 69,70, 71, 72, 73/2, 74, 75, 76;

ул. Суворова, 17/21, 19, 21, 23, 25/15, 29, 33, 34/23, 36, 37, 38, 40, 41, 42/13, 44 (учебный корпус ВГУ), 46 (пекарня), 48/8;

ул. Советская, 1, 2, 2а, 5/2, 7 9а, 9, 15, 17, 19, 23, 23а (колледж), 25;

ул. Баумана, 7, 20;

ул. Котовского, 15, 17, 21, 23;

ул. 5-я Фрунзе, 2, 6, 14;

ул. 2-я Фрунзе, 4;

все объекты по ул. Правды, кроме зданий № 13/7, 14/5, 18 и 24;

пр-т Людникова, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

пр-т Московский, 66/1, 68, 70, все объекты технологического университета, 74 корп. 1, 74 корп. 2, 74 корп. 3, 74 корп. 4, 74 корп. 5, 74 корп. 6; 74а, 76, 78, 80, 82, 84, 80а (Д/С №89), 106;

пр-т Фрунзе (кроме 11, 13а, 13, 13а/1);

ул. Смоленская (кроме ж.д. № 4 корп. 1, 4 корп. 2, 4 корп. 3, 4 корп. 4, 4 корп. 5, 4 корп. 6);

все объекты по ул. Терешковой, ул. Краснофлотской, ул. Поперечной, ул. Луговой, ул. Берестеня, ул. Лазо, ул. Народной, ул. Мира, ул. Чапаева, ул. 26-го Июня, ул. Доватора, ул. Урицкого, ул. Депутатской, ул. Путна, ул. Коммунистической, ул. Чехова, ул. Кутузова, пр-ту Куйбышева, ул. Грибоедова, ул. Горовца,

ул. 2-я Садовая, 6, 8, 10/3, 9, 11, 13, 13а, 15;

ул. 3-я Садовая, 10;

ул. 6-я Клиническая, 44;

переулок Клинический, 3, 5;

переулок Авиационный, 2;

промышленные объекты по проезду С.Панковой;

в посёлке Тулово по ул. Центральной, ул. Новосёлов, ул. Молодёжной, ул. Юбилейной, переулку Садовому;

в микрорайоне «Черёмушки».

В период с 9:00 мая до 23:59 23 мая будут проведены гидравлические испытания тепловых сетей до вывода в ремонт и с 9:00 31 мая по 23:59 1 июня после ремонта.

С 05 июня по 17 июня – котельная «Южная», 1 этап

С 0:00 5июня до 23: 59 17 июня будет производиться ремонт тепловых сетей от котельной «Южная» (1 этап). В связи с этим будет отсутствовать горячее водоснабжение на следующих объектах:

Московский пр-т, 29; 31;

все объекты по ул. В.Интернационалистов;

все объекты по ул. Медицинской;

ул. ген. Маргелова 1;

пр-т Строителей 1; 1а; 2; 3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3; 3б; 4; 5 корп. 1, 5 корп.2; 5а (Д/С №106); 6; 7; 7 корп. 1, 7 корп. 2, 7 корп. 3; 8, 8 корп. 3; 8 корп. 2; 10; 11; 11а; 12; 12 корп. 1; 15; 23 («Ледовый дворец»);

клиника ВГМУ;

гостиница «Лучёса»;

ул. П. Бровки, 15; 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 корп. 3, 15 корп. 4, 15 корп. 6; 17 корп. 1, 17 корп. 2, 17 корп. 3, 17 корп. 4; 19 корп. 1, 19 корп. 2, 19 корп. 3, 19 корп. 4; 21 корп. 1, 21 корп. 2, 21 корп. 3; 23 корп. 1, 23 корп. 2; 25; 39; 37;

объекты онкологического диспансера, нефрологического корпуса, областной больницы, дома ребёнка, роддома №2, РайСЭС;

пр-т Победы, 3а (Д/С №52); 3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 3 корп. 3б; 5; 5 корп. 1, 2; 7; 7 корп. 1; 15 корп. 1, 15 корп. 4; 17; 17а; 19; 19а (Д/С №100); 21; 21 корп. 1, 21 корп. 2, 21 корп. 3, 21 корп. 4, 21 корп. 5; 23; 23а (Д/С №102); 23д; 25 корп. 2, 25 корп. 3; 25а (Д/С № 103); 27; 27 корп. 1, 27 корп. 2; 29; 29 корп. 2, 29 корп. 3, 29 корп. 4, 29 корп. 5; 29а (СШ №39); 31; 31 корп. 1, 31 корп. 2; 33; 35; 37; 37 корп. 1; 41; 41 корп. 1; 43; 43 корп. 1; 45; 45 корп. 1; 47; 49; 53; 55; 55 корп. 1, 55 корп. 2, 55 корп. 3, 55 корп. 4; 57; 57 корп. 1; 59; 59 корп. 1, 59 корп. 2, 59 корп. 3; 61; 61 корп. 1, 61 корп. 2;

ул. Чкалова, 8; 9 корп. 10 (Д/С №65); 10; 11 корп. 10, 11 корп. 11, 11 корп. 12, 11 корп. 13, 11 корп. 14 (Д/С №84); 12; 14; 14 корп. 1, 14 корп. 2; 16; 16 корп. 2; 18; 18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 корп. 3; 19а (СШ №32); 21; 21 корп. 1, 21 корп. 2; 22 (СШ №25); 23, 23 корп. 1, 23 корп. 2, 23 корп. 2а (Д/С №14); 25; 25г; 25а (Д/С №12); 24 корп. 1, 24 корп. 2, 24 корп. 3, 24 корп. 4, 24 корп. 5, 24 корп. 6, 24 корп. 7; 25 корп. 1, 25 корп. 1а, 25 корп. 2, 25 корп. 2а, 25 корп. 3, 25 корп. 4, 25 корп. 5, 25 корп. 6, 25 корп. 6а, 25 корп. 7; 27 корп. 1, 27 корп.3; 27; 27б (Д/С № 15); 28 корп. 1, 28 корп. 2, 28 корп. 3, 28 корп. 4 (Д/С №97), 28 корп. 5; 29; 29 корп. 1, 29 корп. 2; 30; 30 корп. 1, 30 корп. 2, 30 корп. 3, 30 корп. 4, 30 корп. 5; 31; 32; 32 корп. 1, 32 корп. 2, 32 корп. 2а, 32 корп. 3, 32 корп. 4, 32 корп. 5, 32 корп. 6, 32 корп. 7 (гимназия №8); 34; 36; 36 корп. 1, 36 корп. 2, 36 корп. 3; 36а (Д/С № 101); 37 корп. 1, 37 корп. 2, 37корп. 3; 38; 38 корп. 1, 38 корп. 2; 39; 39 корп. 1, 39корп. 2, 39 корп. 3; 40; 41; 41 корп. 1, 41 корп. 2, 41 корп. 3, 41 корп. 4; 44; 43 корп. 1, 43 корп. 2, 43 корп. 3, 43 корп. 4; 43а; 44 корп. 1; 47; 47 корп. 1, 47 корп. 2; 47а (СШ № 45); 48; 49 корп. 1, 49 корп. 2, 49 корп. 3; 50а; 50 корп. 1, 50 корп. 2, 50 корп. 4; 51; 51 корп. 2; 52; 52 корп. 1, 52 корп. 2, 52 корп. 3; 54 корп. 1; 56; 56 корп. 4; 60; 60 корп. 1; 62; 62 корп. 1; 64; 64 корп. 1; 64а (Д/С № 112); 66; 66 корп. 1;

ул. Черняховского, 14 корп. 5 (СШ №33); 18а (Д/С №6); 20 корп. 4, 20 корп. 5, 20 корп. 6, 20 корп. 7; 22 корп. 2, 22 корп. 3, 22 корп. 4, 22 корп. 5, 22 корп. 6, 22 корп. 7; 23; 24; 24 корп. 2; 24Д; 25; 25а (гостиница «Ветразь»); 26; 26 корп. 1, 26 корп. 2, 26 корп. 3, 26 корп. 4, 26 корп. 5; 27; 27а; 27 корп. 1; 29; 31 корп. 5; 32; 31 корп. 2 блок: А, Б, В, Г; 32 корп. 1, 32 корп. 2, 32 корп. 3; 33; 34а; 34/13; 34; 34в; 34 корп. 1; 34 корп. 2, 34 корп. 3, 34 корп. 4; 35 корп. 1; 36; 36 корп. 1, 36 корп. 2; 38; 42; 44.

В период с 9:00 5 июня до 23:59 6 июня будут проведены гидравлические испытания тепловых сетей до вывода в ремонт и с 9:00 14 июня до 23:59 15 июня после ремонта.

С 24 июля по 05 августа – Витебская ТЭЦ

С 0:00 24 июля по 23:59 5 августа будет производиться плановый ремонт тепловых сетей от Витебской ТЭЦ. В связи с этим будет отсутствовать горячее водоснабжение на следующих объектах:

все объекты в районе улиц 39-й Армии, Академика Павлова, Белинского, Бебеля, Белобородова, Будённого, Бумагина, Бядули, Вострецова, Витебской, Войкова, Герцена, Городокской, Горбачевского, М.Горького, Гончарной, Гоголя, Глинки, Гражданской, Добролюбова, Димитрова, Евстигнеева, Жореса, Замковой, Зеньковой, Золотогорской, Калинина, Космонавтов, Кирова, Кольцова, Купалы, Комсомольской, 5-й Кооперативной, Красина, Кондратьева, Крылова, Ломоносова, Локомотивной, Леонова, Маяковского, К.Маркса, Мичурина, Мясникова, Набережных, Новый Быт, Некрасова, Октяборьской, Орджоникидзе, Пороховой, Покровской, Политехнической, Пушкина, Пролетарских, Прядильной, Репина, Революционной, Розы Люксембург, Социалистических, Сметанина, Советской Армии, Свердлова, Толстого, Ильинского, 4-й Индустриальной, Шагала, Широкой, Энгельса, пер. Стахановского, пер. Строительного, пер. Энергетиков, ул. 4-й Чкалова, Ямской, пл. Победы, пл. Свободы;

ул. Б.Хмельницкого, 2, 3, 4/16, 5/14 («Белсаюзпечать»), 7/13, 10 (Управление юстиции, центр занятости);

ул. Ленина, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 16/22, 16/7, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26/2, 26а, 28, 30/21, 32, 33а, 35, 36, 40, 44/2, 46/1, 48, 50/6;

ул. Ленинградской, 2, 4, 15, 16, 17, 18, 27, 37, 39;

ул. Правды, 3, 5, 7а, 8а, 18, 18 к.1, 24;

ул. Суворова, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 7/8, 12/1, 13, 14, 15/12, 16, 18/10, 20, 22, 26, 28, 30;

ул. Советская, 8, 10а, 18;

ул. Титова, 12, 12а, 14, 16, 20, 20а, 20 к.1, 20 к.1а, 22, 24;

пр-т Черняховского, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 20 к.3, 22;

пр-т Фрунзе, 11, 13а, 13, 13а/1;

объекты в а.г. Кировская.

В период с 9:00 24 июля по 23:59 26 июля будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей.

** С 14 по 26 августа – котельная «Южная», 2 этап**

С 0:00 14 августа до 23:59 26 августа будет производиться ремонт тепловой магистрали от котельной «Южная» (II этап). В связи с этим будет отсутствовать горячее водоснабжение на следующих объектах:

Московский пр-т, 7; 7 корп. 2; 8; 8а; 9а; 9б; 9 корп. 1, 9 корп.2; 10; 11 корп. 1, 11 корп. 2, 11 корп. 3, 11 корп. 4, 11 корп. 5; 12; 13 корп. 1, 13 корп. 2, 13 корп. 3, 13 корп. 4, 13 корп. 5, 13 корп. 6 (Д/С №78); 14; 15; 15а; 16; 17/1; 18; 19 корп. 1, 19 корп. 2; 19/2 корп. 1; 20; 20а; 20б; 21а; 21 корп. 2, 21 корп. 3, 21 корп. 4; 22; 22а (баня); 23; 24; 25; 26; 26 корп. 1; 27; 27 корп. 1, 27 корп. 2; 28; 28а (СШ №11); 29 корп. 2; 30; 31а; 32; 32а; 33 (университет); 34; 35; 35а (Д/С №96); 36; 36корп.1; 37; 38; 39; 39 корп. 1, 39 корп. 3; 40; 41; 41а (гимназия №9); 42; 43; 43а (поликлиника); 43корп. 1; 44; 45; 45а (СШ №38); 45б; 45 корп. 1, 45 корп. 2; 46; 47; 47 корп. 1, 47 корп. 2; 48; 49; 49а; 50; 51а; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 57б; 59; 59а; 59б; 58; 60 («Евроопт»); 62; 62 корп. 1; 64; 64а; 66; 86 (магазин «Санта»);

все объекты микрорайонов «Билево»;

ул. Смоленская, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 4 корп. 3, 4 корп. 4, 4 корп. 5, 4 корп. 6;

пр-т Строителей, 8 корп. 1, 16, 18а (Д/С №85); 18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 корп. 3, 18 корп. 4; 20 корп. 1, 20 корп. 2, 20 корп. 3; 22 корп. 1, 22 корп. 2, 22 корп. 3, 22 корп. 4, 22 корп. 5, 22 корп. 6, 22 корп. 7; 24 корп. 1, 24 корп. 2, 24 корп. 3, 24 корп. 4, 24 корп. 5, 24 корп. 5а; 26/13;

ул. П.Бровки, 1а (Д/С №93); 1 корп. 1; 3а; 3 корп. 1, 3 корп. 2; 5а; 5б (Д/С №2); 5 корп. 1; 7 корп. 1, 7 корп. 2, 7 корп. 3, 7 корп. 4 (СШ №12), 7 корп. 5; 9 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 3; 11а (Д/С №88); 11 корп. 1, 11 корп. 2, 11 корп. 3; 13а; 15 корп. 5, 16а; 16; 17; 17а; 19; 18; 20а; 20; 21; 22; 23; 23а (СШ №42); 32; 32а; все объекты ОАО «Витязь»;

пр-т Победы, 1; 2; 3; 4а (Д/С №95); 4; 6; 6 корп. 1, 6 корп. 2; 8; 8а; 10; 12;

ул. Чкалова, 1; 1/17; 2; 3; 4 корп. 2; 5; 6; 7; 9 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 3, 9 корп. 4, 9 корп. 5, 9 корп. 6, 9 корп. 7, 9 корп. 8, 9 корп. 9; 11а; 11 корп. 1, 11 корп. 1а, 11 корп. 2, 11 корп. 3, 11 корп. 3а (Д/С №16), 11 корп. 4, 11 корп. 7, 11 корп. 8, 11 корп. 9; 13; 14а (Д/С №18); 14в (детская поликлиника); 15; 17; 17 корп.1; 17/2; 19 корп. 1, 19 корп. 2, 19 корп. 3, 19 корп. 4;

Старобабиновичский тракт, 2; 4;

ул. 2-я Продольная, 3;

ул. Ленина, 1/8; 1а; 3; 3а; 3б; 5а; 5/1; 11в; 15/9;

ул. Офицерская, 2;

ул. Черняховского, 1; 3; 4; 5; 6; 6 корп. 1, 6 корп. 2, 6 корп. 3, 6 корп. 4, 6 корп. 5, 6 корп. 6; 7; 8; 8а; 10; 12;

ул. Жесткова, 7; 8/1; 10а; 11; 11а; 12; 13; 14; 14а; 15; 16; 16а; 17; 18; 18а, 19; 20; 21; 21а; 22; 23; 24; 25;

ул. Шрадера, 1; 3; 3 корп. 1; 6; 7; 8; 10; 12; 14;

ул. Шубина, 2; 3; 4; 5/13;

ул. Хмельницкого, 9; 9а; 11/6; 12; 20; 24; 27а; 29 (Д/С №36); 30; 31;

ул. 3-я Коллективная, 6.

В период с 9:00 14 августа до 23:59 15 августа будут проведены гидравлические испытания тепловых сетей до вывода в ремонт и с 9:00 по 23:59 23 августа после ремонта.

В дни испытаний тепловых сетей не исключены повреждения трубопроводов, что может привести к большим утечкам сетевой воды. На это время просим убрать все материальные ценности из подвальных помещений.