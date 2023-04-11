МЧС: в Врхендвинском районе чрезвычайная ситуация природного характера

ННВ • 11/4/23 12:48 • Экалогія

В Верхнедвинском районе весенний паводок признали чрезвычайной ситуацией природного характера.



10 апреля состоялось заседание комиссии по ЧС при Верхнедвинском райисполкоме, на котором было принято в связи со сложной гидрологической обстановкой решение сложившуюся ситуацию классифицировать как чрезвычайную ситуацию (код ЧС 20301 «Высокие уровни воды при половодьях»), сообщается пресс-службой МЧС.

В результате подъема уровня воды в Двине с начала весеннего половодья остаются подтопленными 5 частных жилых домов, 28 хозяйственных построек и 30 частных подворий в Верхнедвинске, а также 1 участок дороги (максимальный уровень воды 56 сантиметров) возле деревни Луначарское Верхнедвинского района. Пострадавших нет. Ведется мониторинг обстановки.

Напомним, что ранее решением комиссии по чрезвычайным ситуациям при Витебском райисполкоме ситуация с паводком также была классифицирована, как ЧС природного характера.