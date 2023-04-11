Несмотря на переувлажнение почвы в Витебской области начали посевную

ННВ • 11/4/23 20:20 • Эканоміка

11 апреля в Витебской области официально стартовала посевная кампания.



Торжественный старт посевным работам дали на поле унитарного предприятия «Зубревичи-Агро» в Оршанском районе, где провели прошел праздник первой борозды «Засевки», сообщает «Аршанская газета».

В обрядовом мероприятии приняли участие председатель Витебского облисполкома Александр Субботин, его первый заместитель Анатолий Линевич, председатель Оршанского райисполкома Игорь Исаченко, а также главы других городских и районных исполнительных комитетов и руководители агрообъединений Витебской области.

Между тем, по данным синоптиков, в Витебской области (как, впрочем, и в Могилевской) все еще повсеместно сохраняется переувлажнение почвы.

Согласно приведенной карте, хорошее состояние увлажнения 10-сантимтрового слоя почвы сейчас наблюдается только на самом западе Витебщины в Поставском районе. В остальных районах. Где расположены метеостанции, почва все еще сильно увлажнена, а в Лепельском районе увлажнение даже избыточное.

В других регионах Беларуси в ближайшее время погодные условия должны способствовать прорастанию зерна и появлению всходов яровых зерновых культур, развитию озимых культур и отрастанию многолетних трав.

В северо-восточном же регионе страны при хорошей погоде ускорится созревание переувлажненных почв, что позволит активизировать яровой сев и здесь.