В Витебске появится новый автобус экспрессного сообщения между Юг-7 и Мишково. Цена билета?

ННВ • 11/4/23 14:45 • Падзеі

С 17 марта в Витебске начнет курсировать регулярный экспрессный автобусный маршрут №63(Э) «микрорайон Юг-7 — Автовокзал — поселок Мишково».



Между конечными остановками автобус будет делать по пять рейсов туда и обрано, курсировать он будет с 6:46 до 15:15 по будним дням.

Остановка для посадки и высадки пассажиров будет осуществляться только строго на указанных в расписании остановочных пунктах. Стоимость проезда в экспрессном маршруте составит 90 копеек, но при этом льготы и проездные будут действовать, сообщает «Витебскоблавтотранс».