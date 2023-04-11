Велосипедист попал под поезд в Шумилино и погиб
11 апреля в Шумилино был смертельно травмирован поездом 66-летний пенсионер.
По предварительным данным СК, утром вторника на железнодорожной станции в райцентре пожилой мужчина с велосипедом переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу перед движущимся дизель-поездом.
Несмотря на предпринимаемые машинистом меры, столкновения избежать не удалось. Поезд наехал на заднее колесо велосипеда, в результате чего пенсионера отбросило от места столкновения на 12 метров.
Мужчина получил серьезные травмы и погиб на месте происшествия. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Установлено, что погибший имел проблемы со слухом: в ходе осмотра обнаружен слуховой аппарат.
Все обстоятельства произошедшего будут установлены Шумилинским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки.