За приписки осудили трех колхозниц из Глубокского района

Ігар Арцюх • 11/4/23 14:33 • Эканоміка

Приписали более 133 тонн привеса крупного рогатого скота — в Глубокском районе завершился суд над тремя бригадирами одного сельсхозпредприятий.



По версии суда, каждая из обвиняемых в различные периоды 2021 года и по февраль 2022 года вносила в отчетные документы ложные сведения о приросте живой массы крупного рогатого скота предприятия в размере более 72 тонн, 43 тонн и 17 тонн соответственно.

В судебном заседании обвиняемые свою вину признали и раскаялись в содеянном. Их мотивом суд посчитал стремление избежать негативных последствий материального характера со стороны руководства и желание создать видимость благополучного положения дел на руководимом объекте животноводства.

Всех трех женщин признали виновными в служебном подлоге из корыстной и иной личной заинтересованности. На основании части 1 статьи 427 УК одну из обвиняемых приговорили к полутора годам исправительных работ с удержанием в доход государства 15% заработка, другую – аналогичное наказание на 1 год 2 месяца с удержанием в доход государства 10% заработка. Третья колхозница попала под закон «Об амнистии в связи с Днем народного единства» и была освобождена от уголовной ответственности, сообщает пресс-служба Витебской областной прокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.